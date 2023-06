Bad Kissingen vor 1 Stunde

Psychischer Ausnahmezustand

Mann (20) beschimpft, bespuckt und bedroht Autofahrer - und flüchtet

Ein 20-Jähriger hat am Donnerstag Autofahrer in Bad Kissingen beleidigt und bedroht. Anschließend ist der junge Mann geflohen. Besonders brisant: Der Mann befand sich in einer psychischen Ausnahmesituation.