Ein 55-Jähriger befand sich am Mittwochabend (29. März) anlässlich seines Geburtstages in einer Gaststätte in Bad Brückenau und "fröhnte dort dem Alkohol". Dies berichtet die Polizei Bad Brückenau.

Weil der Mann so viel getrunken hatte, konnte er weder selbstständig gehen noch sitzen. Hilfesuchend wandte sich das Personal der Gaststätte an die Polizei, damit diese helfen konnte.

"Fröhnte dem Alkohol": Mann muss am Geburtstag in der Zelle schlafen

Der durchgeführte Atemalkoholtest ergab beim 55-Jährigen kurz darauf 3,02 Promille. Aufgrund seiner Alkoholisierung wurde der 55-Jährige anschließend in Schutzgewahrsam genommen und zu seiner Ausnüchterung in einer Zelle untergebracht.

