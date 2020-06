Bald wieder Orgelkonzerte in Herz-Jesu

Laut eines Dekrets des Würzburger Bischofs Dr. Franz Jung dürfen ab dem 15. Juni in Anlehnung an die geltenden Abstands- und Hygieneregeln (Mund- und Nasenschutz etc.) bei den Gottesdiensten auch in Kirchen wieder Konzerte stattfinden.

Brigitte Ascherl (Sopran) und Burkhard Ascherl (Orgel) eröffnen am Samstag, 27. Juni, um 20 Uhr den 32. Bad Kissinger Orgelzyklus mit Werken von Bach (Präludium D-Dur), Mozart (Exsultate, iubilate) und Vierne (Les Angelus und Teile der 1. Symphonie) in der Herz-Jesu Stadtpfarrkirche.

Beim zweiten Konzert am Sonntag,12. Juli, um 19.30 Uhr wird der Konzertorganist Axel Flierl aus Dillingen mit seinem Programm "Symphonische Landschaften" mit Werken von Bach (Sinfonia der Ratswahlkantate), Liszt (Evocation à la Chapelle Sixtine) und Vierne (3. Symphonie) zu Gast sein.

Wegen der begrenzten Besucherzahl bei den Konzerten spielt Burkhard Ascherl sein Konzert "Rossini gibt sich die Ehre" mit beliebten Opernmelodien von Mozart, Rossini, Bizet, Verdi, Strauss u. a. an zwei unterschiedlichen Terminen am Donnerstag, 23. Juli, und Samstag 25. Juli, jeweils um 20 Uhr.

Am Sonntag, 2. August, um 19.30 Uhr interpretiert Joachim Neugart (Münsterorganist in Neuss) im Rahmen seines Programms "Besinnlich und heiter" Orgelwerke von Bach (Präludium Es-Dur), Reger (Benedictus), Franck (Prélude, Fugue et Variation), Dubois (Toccata G-Dur), Lefébure-Wély (Sortie Es-Dur) und Louis Vierne(Scherzetto, Carillon de Longpont). Die Konzerte beginnen an Werktagen um 20 Uhr und an Sonntagen um 19.30 Uhr; die Abendkasse öffnet eine halbe Stunde vor Konzertbeginn.red