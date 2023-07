Wie die Stadt Bad Kissingen mitteilt, hat die Stiftung Bewusstseinswissenschaften Bad Kissingen im Jahre 2015 den „Wald für die Seele“ installiert und seitdem betreut. Die Anlage befindet sich auf einem Waldgrundstück im Eigentum der Stadt Bad Kissingen. Der entsprechende Pachtvertrag läuft im Jahre 2025 aus.

Um dem Projekt eine langfristige Perspektive zu geben plant die Stiftung Bewusstseinswissenschaften Bad Kissingen die Neuerrichtung als „Gärten der Seele“ auf einem Grundstück im Eigentum von Heiligenfeld in der Gemarkung Bad Kissingen. Der bisherige Standort wird aufgegeben und zurückgebaut.

Der Vorsitzende des Kuratoriums Dr. Joachim Galuska sieht im neuen Standort viele Vorteile: „Durch die Nähe zur Fachklinik Heiligenfeld wird es einfacher sein, das Gelände zu betreuen und auch Naturtherapie stärker einzubeziehen. Waldbaden und Waldtherapie sind inzwischen international verbreitete Ansätze. Darüber hinaus besteht in Zukunft eine größere Unabhängigkeit und Eigenständigkeit für die Weiterentwicklung des Projekts.“

Oberbürgermeister Dr. Dirk Vogel freut sich, dass das Projekt weiterhin in der Stadt Bad Kissingen zu finden sein wird: „Der Wald für die Seele war ein Konzept und Ansatz, der seiner Zeit voraus war. Heute sind sogar institutionelle Ansätze wie Kur- und Heilwald eine Selbstverständlichkeit. Ich wünsche ihm an anderer Stelle in Bad Kissingen die verdiente Aufmerksamkeit und Wirkung auf allen Ebenen.“