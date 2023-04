Bad Kissingen: Viele Attraktionen und umfangreiches Programm über Ostern - das ist geboten

Wie das Bayerische Staatsbad Bad Kissingen in einer Pressemitteilung bekannt gab, sei über Ostern in diesem Jahr so einiges geboten. Osterhasen und -eier verstecken sich dekorativ in den Gärten und Parks, der Multimedia Brunnen im Rosengarten begeistere wieder mit Wasserspielen und die Staatsbad Philharmonie Kissingen lade zu Osterkonzerten – all das und noch viel mehr gibt es am Osterwochenende in Bad Kissingen zu entdecken.

Ein Osterwochenende zum Genießen

Gäste und Einwohner*innen können sich auf zahlreiche Attraktionen in den Kuranlagen und im gesamten Stadtgebiet freuen. "Das Osterfest ist alljährlich eine gute Gelegenheit, um sich richtig auf den Frühling einzustimmen, eine Auszeit zu genießen und Zeit mit seinen Liebsten zu verbringen. Daher möchten wir Gästen und Einwohner*innen an den Feiertagen besondere Erlebnisse bieten und den Rahmen für unvergessliche Momente in Bad Kissingen schaffen", so Sylvie Thormann, Kurdirektorin und Geschäftsführerin der Bayer. Staatsbad Bad Kissingen GmbH.

Stilvoll österlich dekoriert laden die Anlagen zum Entdecken ein

Passend zum Osterfest können sich Gäste und Einwohner*innen bei einem Besuch in den Kuranlagen darauf freuen, inmitten von Tulpen und Osterglocken Holzhasen zu entdecken. Darüber hinaus gibt es im Kurgarten weitere dekorative Highlights zu bestaunen: Eine Kombination aus einem mit Frühlingsblühern bepflanztem Nest, einer Sitzbank und einer Zitattafel mit dem schönen Spruch "Die Blumen des Frühlings sind die Träume des Winters" lädt nicht nur zum Innehalten ein, sondern eignet sich auch ideal für ein schönes Erinnerungsfoto. Umgeben von blühenden Ostereiern erfreuen auf der Grünfläche hinter der Wandelhalle zwei Osterhasen die Besucher*innen.

Neben den Außenflächen versprühen auch die Innenräume, wie die Tourist-Information Arkadenbau, der Lesesaal

oder die Brunnenhalle, österlichen Glanz. Bei einem Spaziergang vorbei an den Fenstern der Brunnenhalle oder der geschlossenen Arkaden können Vorbeigehende frühlingshafte Dekorationselemente bestaunen. Hierzu wurden auch wieder die von Bad Kissinger Grundschüler*innen gestalteten Ostereier verwendet. Arrangements mit Eiern, Federn und Hasen zaubern Gästen und Einwohner*innen hoffentlich ein Lächeln auf die Lippen und versprühen den Charme der Osterfeiertage.

Im Stadtgebiet zeigen sich die Brunnen in österlichem Gewand. Der Ignatius-Taschen-Brunnen in der Fußgängerzone sowie der Botenlauben-Brunnen am Rathausplatz werden mit passender Dekoration und einer Osterkrone verschönert. Die Osterbrunnen in Kombination mit der frühlingshaften Bepflanzung sorgen somit dafür, dass ein Stadtbummel auch etwas fürs Auge ist.

Fächerfontäne, Musik-Wasser-Spiele und Beamer-Shows im Rosengarten

Ab Gründonnerstag, 6. April plätschert der Multimedia-Brunnen im Rosengarten wieder täglich ab 7:30 Uhr. An diesem Tag sowie am Karfreitag, 7. April und am Karsamstag, 8. April, den stillen Feiertagen, erfreut der Brunnen ausschließlich mit der ganztägigen Fächerfontäne. Ab Ostersonntag, 9. April können sich Besucher*innen wieder auf die zauberhaften Musik-Wasser-Spiele freuen, bei denen die Wasserfontäne zu unterschiedlichen Musikstücken tanzt.

Dieses beeindruckende Zusammenspiel kann täglich um 9, 12, 15 und 18 Uhr sowie im Sommer auch um 21 Uhr bestaunt werden. Ein besonderes Highlight sind zudem die regelmäßigen Beamer-Shows, die je nach Sonnenuntergang nach Einbruch der Dunkelheit über eine Leinwand aus Millionen von Wassertröpfchen flimmern. Die Spielzeiten der drei Shows sind montags, mittwochs, freitags und samstags.

Osterkonzerte der Staatsbad Philharmonie Kissingen

Auch musikalisch verspricht das Osterwochenende Erlebnisse der besonderen Art. Ostern stellt für Christen das wichtigste Fest des Jahres dar und rückt die Hoffnung auf das ewige Leben in den Vordergrund. Die melancholischen Gefühle über den Tod Jesu sowie die unbändige Freude über seine Auferstehung lassen sich durch Musik auf eindrucksvolle Weise transportieren. Aus diesem Grund hat die Staatsbad Philharmonie Kissingen ein stimmiges Programm vorbereitet und lädt am Ostersonntag, 9. April und am Ostermontag, 10. April zu den traditionellen Osterkonzerten.

An beiden Feiertagen erfreuen die Musiker*innen ihr Publikum in der Wandelhalle jeweils um 10:30 Uhr und 15:30 Uhr mit ihrem professionellen Spiel und österlich abgestimmten Musikstücken. Das Orchester möchte bei diesen Konzerten passend zu Ostern nachhaltig Freude schenken – einfühlsam, lebendig und inspirierend. Für Gastkarten- und Premiumkarteninhaber*innen ist der Zugang zu den Konzerten kostenfrei.

Weitere Attraktionen in den Gärten und Parks

Mit der Inbetriebnahme weiterer Attraktionen ist Bad Kissingen ab Ostern wieder einmal mehr einen Besuch wert. Gäste und Einwohner*innen können zum Beispiel im Kurgarten eine Auszeit vom Alltag genießen und dabei wieder dem Plätschern der Springbrunnen lauschen. Darüber hinaus können Besucher*innen im Luitpoldpark eine Pause in der mediterranen Kneipplandschaft einlegen und durch das Kneippbecken waten oder ein Armbad nehmen. Auch der Klanggarten ertönt ab Ostern wieder mehrmals am Tag und lässt sphärische Musik mit dem Gezwitscher der Vögel im Park verschmelzen.

Die Attraktionen in den Garten- und Parkanlagen können Gäste und Einwohner*innen ideal bei einem Osterspaziergang bestaunen. Zudem ist das Gradierwerk aus der Winterpause zurück und steht Besucher*innen wieder als Ort der Erholung und Gesundheitsvorsorge zur Verfügung.

Vielfalt Bad Kissingens mit Gästeführungen entdecken

Die kulturelle, historische und natürliche Vielseitigkeit Bad Kissingens lässt sich auch am Osterwochenende auf besondere Weise erkunden. Mit einer der zahlreichen Gästeführungen wird Besucher*innen Wissenswertes interessant vermittelt.

Am Karsamstag, 8. April sowie am Ostermontag, 10. April erfahren Gäste und Einwohner*innen bei der Erlebnisführung "Ein Streifzug durch Bad Kissingen als UNESCO-Welterbe" Näheres zur Bedeutung Bad Kissingens als große europäische Kurstadt. Der Badkommissar führt Teilnehmer*innen bei einer abendlichen Runde am Karsamstag, 8. April um 20 Uhr durch Bad Kissingen. Am Ostersonntag, 9. April verschafft "Der Klassiker: Führung durch Altstadt und historische Kuranlagen" Gästen einen tollen und kurzweiligen Überblick über die Stadt, ihre Architektur und ihre Geschichte.

Darüber hinaus können Besucher*innen die historischen Räumlichkeiten im Rahmen der "Führung durch die historischen Gebäude und Kuranlagen" am Samstag, 8. April, Sonntag, 9. April und Montag, 10. April jeweils um 14 Uhr oder bei einer individuellen Besichtigung erkunden. Der Regenten- und Arkadenbau sind auch an den Osterfeiertagen täglich zwischen 10 und 16 Uhr geöffnet. Weitere Infos sind unter www.badkissingen.de/Gaestefuehrung zu finden.

Die Teilnehmerzahl für die Führungen ist begrenzt. Karten sind in der Tourist-Information Arkadenbau, telefonisch unter 0971 8048-444 oder unter der E-Mail-Adresse kissingenticket@badkissingen.de erhältlich. Zudem können sich Interessierte Tickets online unter www.badkissingen.de/events kaufen und diese an der Tourist-Information abholen.

Museumstouren an Ostern im Museum Obere Saline

Im Museum Obere Saline können Besucher*innen Spannendes und Wissenswertes erfahren – von der Salzherstellung, dem Kurgastalltag vor 100 Jahren über das Spielzeugmuseum bis hin zur Bismarckwohnung mit originalem Interieur ist die Geschichte Bad Kissingens informativ aufbereitet.

Auch an den Osterfeiertagen gibt es im Museum einiges zu entdecken: Am Ostersonntag und Ostermontag finden jeweils um 15 Uhr öffentliche Führungen durch alle Museumsabteilungen statt. Das Museum Obere Saline hat am Osterwochenende Samstag bis Montag von 14 bis 17 Uhr geöffnet. An Karfreitag bleiben die Türen geschlossen.

Bei schönem Wetter bietet es sich an, den Museumsbesuch mit einem Spaziergang entlang der Fränkischen Saale zu verbinden. Ein Zwischenstopp kann dabei auch im Gartenlokal der Oberen Saline oder im Museumsbistro eingelegt werden. Für kleine Gaumenfreuden sorgt dort das Angebot an Heiß- oder Kaltgetränken und Snacks.

Bis September können Gäste zudem die Sonderausstellung "Beste Bilder", die offizielle Ausstellung zum "Deutschen Cartoonpreis 2022", besuchen. Diese gibt einen pointierten Rückblick auf das ereignisreiche Jahr 2022.