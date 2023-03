Ab Montag den 03.04.2023 bis voraussichtlich 14.04.2023 werden Arbeiten am Kanal in offener Bauweise in den Straßen Im Beiberich und am Oberen Zollberg durchgeführt.

Wie die Stadt Bad Kissingen berichtet, werden ebenfalls die Hausanschlüsse Im Beiberich im öffentlichen Bereich erneuert.

Es kann zu Behinderungen in den genannten Bereichen kommen.

Die Stadt Bad Kissingen versucht die Einschränkungen so gering wie möglich zu halten.

Sie bedankt sich bei allen Bürgerinnen und Bürgern im Voraus für das Verständnis und die nötige Geduld.