Bad Kissingen: Stadtbücherei lädt zu monatlichen Treffen im offenen Lesekreis - "für Lesebegeisterte jeden Alters"

„Kommt, reden wir zusammen, wer redet ist nicht tot“ lautet die Anfangszeile des Gedichts „Kommt“ von Gottfried Benn (1886 - 1956). Sie könnte auch als Motto über den Treffen des Literaturkreises in der Stadtbücherei Bad Kissingen stehen. Seit über einem Jahr trifft sich der offene Lesekreis jeden zweiten Dienstag im Monat von 10:00 bis 12:00 Uhr und am darauffolgenden Donnerstag von 16:00 bis 18:00 Uhr in der Stadtbücherei Bad Kissingen, berichtet die Stadt in einer Pressemitteilung.

Marlies Fichte bereitet mit viel Engagement und Herzblut die Treffen vor und moderiert die Gespräche. „Ich bin jeden Monat aufs Neue begeistert, welch tolle Gespräche sich dank der Initiative von Frau Fichte entwickeln. Für so viel Engagement kann man nur dankbar sein“, so Stefanie Mahlmeister, Leiterin der Stadtbücherei. Und das sieht nicht nur sie so: anfangs war ein Treffen am zweiten Dienstag im Monat geplant. Wegen der tollen Resonanz wurde bald ein inhaltsgleicher zweiter Termin ins Leben gerufen.

Gruppe will kein elitärer Kreis sein

Was ist das Besondere am offenen Lesekreis? Er ist ein Treffpunkt für Lesebegeisterte jeden Alters, die Spaß am Lesen, Diskutieren und Besprechen von Literatur und Gedichten in einer netten Runde haben. Auf keinen Fall möchte man ein elitärer Kreis sein. Marlies Fichte möchte zum Austausch, zum Reden miteinander, anregen. „Meine Motivation ist, über Literatur ins Gespräch zu kommen, eigene Gefühle, Gedanken und Ideen wahrzunehmen und sie in einem akzeptierten Kreis zu besprechen. Eine Geschichte zu lesen erhält in Wahrheit Aufschlüsse über das Menschsein und sich selbst“, so Fichte. Jeder liest Geschichten anders und der Austausch über die Erfahrung ist eine Erweiterung der eigenen Sicht.

Teilnahme jederzeit möglich

Bei den Treffen wird über ein vorab festgelegtes Buch gesprochen, eine Teilnahme ist aber jederzeit möglich, da Marlies Fichte jedes Mal weitere unbekannte Texte und Gedichte vorbereitet und mitbringt. Auch der historische Kontext wird mit einbezogen. Man braucht also keine Vorkenntnisse.

Im Juli trifft sich der Lesekreis am Dienstag, 11.07.2023 von 10:00 bis 12:00 Uhr und am Donnerstag, 13.07.2023 von 16:00 bis 18:00 Uhr. Gelesen wird „Sung‘s Laden“ von Karin Kalisa. Buch-, Gedicht- und/oder Textvorschläge der Teilnehmenden sind willkommen. Interessierte können jederzeit einsteigen. Die aktuellen Termine und Buchvorschläge findet man unter www.badkissingen.de/opac.