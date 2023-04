Bad Kissingen: Stadt gibt Vollsperrung der Pfalzstraße bekannt - "Wiederherstellung des Straßenbelags"

Wie die Stadt Bad Kissingen jetzt mitteilt, muss aufgrund der Wiederherstellung des Straßenbelags in der Pfalzstraße der Bereich auf Höhe der Anwesen Hausnummer 12 und 14 am 13. April 2023 vollständig für den Straßenverkehr gesperrt werden. Eine Einfahrt in die Pfalzstraße ist bis zur Baustelle über die Steinstraße möglich.

Die Stadtbuslinie 1 der Stadtbusse fährt an diesem Tag ebenfalls über die Steinstraße.

Für die Baumaßnahmen wurde ein Termin innerhalb der Osterferien gewählt, um eine Beeinträchtigung für den Schülerverkehr auszuschließen.