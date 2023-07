Wie die Stadt Bad Kissingen berichtet, bieten rund 200 öffentliche Bibliotheken in Bayern in den Sommerferien wieder spannendes Lesefutter und tolle Preise. Auch die Stadtbücherei Bad Kissingen ist zum dritten Mal mit dabei.

Kinder und Jugendliche von der 1. bis zur 8. Klasse haben es gut: Wer sich in der Stadtbücherei Bad Kissingen beim kostenlosen Sommerferien-Leseclub in Bayern anmeldet, kann exklusiv tolle Medien ausleihen, die speziell für die Club-Mitglieder angeschafft worden sind. Für jedes Buch, Comic oder Hörbuch bekommt man einen Stempel in das dafür vorgesehene neue Sommer-Journal. Mit etwas Glück kann man so einen der vielen tollen Preise gewinnen! Alle Teilnehmenden erhalten am Ende eine Urkunde.

Im Letzten Jahr waren 207 bayerische Bibliotheken mit von der Partie. Rund 17.600 Teilnehmende (davon 42 % Jungen) lasen insgesamt mehr als 138.500 Medien. Damit ist der Sommerferien-Leseclub das erfolgreichste Ferienprogramm Bayerns!

Der Sommerferien-Leseclub in der Stadtbücherei startet ab sofort und endet am 08.09.2023 (Abgabe der Stempelhefte möglich bis zum 15.09.2023). Die Anmeldung, die von den Erziehungsberechtigten unterschrieben werden muss, liegt in der Stadtbücherei aus. Nach erfolgreicher Registrierung erhalten die Kinder das Sommer-Journal, ein toll gestaltetes Kreativheft, in dem der Bewertungsbogen enthalten ist.

Der Sommerferien-Leseclub wird von der Landesfachstelle für das öffentliche Bibliothekswesen konzipiert und steht unter der Schirmherrschaft des Bayerischen Bibliotheksverbandes. Weitere Informationen gibt es im Internet unter www.sommerferien-leseclub.de. Hier finden interessierte Jugendliche unter anderem ein Comic-Tutorial mit Paul Paetzel, welches die Kinder dabei unterstützt, ihre eigenen Geschichten als Comic umzusetzen.

