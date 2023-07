Bad Kissingen: Schildträger und Pferde für historischen Festumzug am "Rakoczy-Fest" gesucht

"Am Rakoczy-Fest reiht sich ein Höhepunkt an den nächsten, wobei der Sonntag, 30. Juli 2023 eines der wohl größten Highlights bereithält: den historischen Festumzug", wie es in einer Pressemitteilung heißt. Stilvoll geschmückte Wägen und Pferdekutschen ziehen dabei durch die Innenstadt.

Damit dieser für alle Zuschauer*innen und Teilnehmer*innen zu einem besonderen Erlebnis wird, werden derzeit Schildträger*innen gesucht. Zudem werden kurze Pferde zum Ziehen der historischen Kutschen und Festwägen gesucht.

Der historische Festumzug am Sonntag, 30. Juli, ist eines der Highlights am traditionellen Rakoczy-Fest. Damit dieser für alle Zuschauer*innen und Teilnehmer*innen zu einem besonderen Erlebnis wird, werden derzeit Schildträger*innen gesucht. Dafür können sich alle Kinder anmelden. Natürlich erhalten die fleißigen Helfer*innen für ihren Einsatz ein Dankeschön. Als Belohnung gibt es 5 Euro, einen Gutschein für kostenfreien Eintritt in das Terrassenschwimmbad Bad Kissingen sowie eine kleine Überraschung.

Interessierte können sich telefonisch unter T +49 (0)971 80 74 120 oder per E-Mail bei shein@badkissingen.de anmelden. Die Organisator*innen des Rakoczy-Fests freuen sich auf viele fleißige Helfer*innen. Kinder ab acht Jahren werden als Schildträger*innen eingesetzt. Die Jüngeren dürfen im Wagen der GeckoBahn mitfahren.

Die Pferde sollten es gewohnt sein, inmitten einer Menschenmenge an Umzügen teilzunehmen. Neben den Tieren werden pro Gespann jeweils ein/eine Pferdelenker*in sowie eine Begleitperson am Zaumzeug gesucht. Die Entlohnung variiert je nach Distanz der Anreise und kann bis zu 400 Euro pro Gespann betragen.

Interessierte können sich telefonisch unter T +49 (0)971 80 74 120 oder per E-Mail bei shein@badkissingen.de anmelden. Die Organisator*innen des Rakoczy-Fests freuen sich über jede Bewerbung.