Wie die Stadt Bad Kissingen mitteilt, ist es von Freitag, den 28. Juli, bis Sonntag, den 30. Juli, endlich wieder soweit: Bad Kissingen feiert das Rakoczy-Fest. Um ein ungestörtes Feiern zu ermöglichen, bedarf es allerdings auch in diesem Jahr einiger Verkehrsanpassungen.

So ist die Innenstadt mit der Ludwigsbrücke am Freitag, 28.07. von 19:15 Uhr bis 05:00 Uhr, am Samstag, 29.07., von 16:00 bis 05:00 Uhr und am Sonntag, 30.07. von 12:00 bis 05:00 Uhr gesperrt.

Die Parkplätze in der nördlichen Bismarckstraße/In der Au können am Sonntag 30.07. ganztags nicht genutzt werden, da es sich dort der Festumzug aufstellt und dieser Bereich auch als Schutzzone für das abendliche Feuerwerk freigehalten werden muss.

Für die Festzugteilnehmer ist die Zufahrt über die Nordbrücke möglich. Die nördliche Bismarckstraße wird am Sonntag ab 12:00 Uhr auf Höhe des Schweizerhaussteges stadtauswärts gesperrt.

Der Festumzug beginnt am Sonntag, 30.07.2023, um 14.30 Uhr und verläuft dieses Jahr über die nördliche Bismarckstraße – Ludwigsbrücke/Ludwigstraße – Am Kurgarten – Martin-Luther-Straße – Theaterplatz – Von-Hessing-Straße – Münchner Straße – Erhardstraße – Bibrastraße – Maxstraße – Theresienstraße – nördliche Bismarckstraße.

Da der Festumzug die komplette Straßenbreite einnimmt, wird an der gesamten Strecke ein absolutes Haltverbot angeordnet. Die Anwohner werden gebeten, ihre Fahrzeuge rechtzeitig umzuparken und aus dem Streckenbereich zu entfernen.

Zusätzliche Informationen fürs Rakoczy-Fest

Die Stadtteile sind wieder mit den Rakoczy-Shuttlebussen angebunden. Informationen zu den Routen, Fahrzeiten und Preisen finden Sie unter www.badkissingen.de/rakoczyfest.

Der Look-Shuttle-Bus fährt auch in diesem Jahr ab 23:00 Uhr in der Bismarckstraße auf Höhe des Stadtstrands los und bringt Festbesucher in die Diskothek Look.

Am Samstag, 29.07.2023, findet kein grüner Markt statt.

