Die letzte Phase der Arbeiten am Projekt „Wir machen’s uns schöner“ beginnt. Wie die Stadt Bad Kissingen mitteilt wird sie in den Sommerferien die Bushaltestellen in der Münchner Straße umbauen und barrierearm gestalten. Dafür wird die Münchner Straße zwischen Hartmannstraße und Berliner Platz in der Zeit vom 1. August bis zum 8. September 2023 halbseitig gesperrt.

Ersatzhaltestellen und temporäre Parkverbote

Während des Umbaus richtet die Stadt Bad Kissingen vier Ersatzhaltestellen ein. Eine Haltestelle befindet sich dann vorübergehend gegenüber der Filiale der Deutschen Post (Münchner Straße 1) am Marienplatz. Drei weitere Haltestellen werden an den Berliner Platz - gegenüber dem Landrats­amt (Münchner Straße 5) - verlegt. Die Fußwege an der Münchner Straße sind während der Bau­phase zugänglich, auch Einzelhandel und Gastronomie bleiben in diesem Bereich erreichbar.

Die Parkplätze vor der Post in der Münchner Straße 1 sind während der Bauarbeiten nicht nutzbar, es gilt ein absolutes Halteverbot. Die Hartmannstraße wird für Fahrzeuge über 8 Meter Länge gesperrt. Die Zufahrt für Betriebsfahrzeuge der Deutschen Post erfolgt über die Hemmerichstraße und die Münchner Straße. An der Ausfahrt vom Parkhaus Zentrum zur Münchner Straße ist in dieser Zeit auf Gegenverkehr durch die Betriebsfahrzeuge der Deutschen Post zu achten.

Das Projekt „Wir machen’s uns schöner“ wurde vom Freistaat Bayern und der europäischen Union aus Mitteln des europäischen Fonds für regionale Entwicklung (EFRE) als Teil der Reaktion der Union auf die COVID-19-Pandemie im Rahmen der EU-Innenstadt-Förderinitiative gefördert.

Vorschaubild: © Adobe Stock/Martina Berg