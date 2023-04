In der Osterwoche (10. bis 14. April 2023) verschiebt sich wegen des Feiertages am Ostermontag die Müllabfuhr um jeweils einen Tag nach hinten. Dies betrifft die Abfuhren von Rest- und Biomüll. Das berichtet die Stadt Bad Kissingen in einer Pressemitteilung.

Die Abholungen beim Gelben Sack und der Papiertonne erfolgen wie im Abfuhrkalender dargestellt.

Die Stadt bittet darum, keine Müllbehältnisse über die Feiertage im Freien stehen zu lassen.

Vorschaubild: © Michiel Annaert/unsplash.com