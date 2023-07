Bad Kissingen: Open-Air-Festspiele 2023 finden im August statt - Kultur unter freiem Himmel

Umrahmt von historischem Ambiente, verwandelt sich der Innenhof des Luitpoldbades in diesem Sommer erneut in eine Freiluftbühne, berichtet das Staatsbad Bad Kissingen in einer Pressemitteilung. Die Open-Air-Festspiele 2023 des Veranstalters Depro präsentieren gemeinsam mit der Comödie Fürth im August die Operette „Im Weißen Rössl“ und entführen Besucher*innen von Bad Kissingen direkt an den Wolfgangsee. Im Zeitraum zwischen Mittwoch, 2. August und Sonntag, 20. August können sich Gäste und Einwohner*innen auf 15 Vorstellungen der bekannten Filmkomödie aus den 60er Jahren freuen.

Kultur unter freiem Himmel

Das Publikum erwartet eine Mischung aus heiterem Lustspiel und flotter Revue mit Volker Heißmann, Martin Rassau und Starsopranistin Isabel Blechschmidt sowie eine stimmige musikalische Begleitung mit bekannten Melodien wie „Die ganze Welt ist himmelblau“, „Es muss was Wunderbares sein“ oder „Was kann der Sigismund dafür, dass er so schön ist“ – jazzig eingespielt vom Thilo Wolf Orchester. Das Stück lädt dazu ein, einen musikalischen Urlaub am Wolfgangsee zu verbringen, der im Sommer 2023 direkt im Luitpoldbad in Bad Kissingen liegt.

Sommer, Sonne, Operette – das ist so ganz nach dem Geschmack von Volker Heißmann und Martin Rassau. Für die beiden Fürther Kult-Komödianten bietet sich im Sommer 2023 die Gelegenheit, auf einer fremden Bühne ihre humorvolle, schauspielerische und musikalische Bandbreite auszuleben und diese dem Publikum zu präsentieren. „Für Martin und mich eine tolle Sache, auf die wir uns ungemein freuen“, sagt Volker Heißmann, wenn er „an diese wundervolle Location denkt und an die hervorragenden Kolleginnen und Kollegen“, die bei den Vorstellungen mitwirken. Operetten sind für Heißmann und Rassau „etwas Besonderes, schon eine Herzensangelegenheit“, so die Beiden, „ein Genre, das uns schon immer begeistert.“ Chaos im Salzkammergut mit Happy End „Im Salzkammergut da kann man gut lustig sein“ und so geht es auch im Hotel „Weißes Rössl“ drunter und drüber.

Denn der charmante Oberkellner Leopold (Volker Heißmann) ist unsterblich in seine Chefin Josepha (Isabel Blechschmidt) verliebt. Doch sie hat ihrerseits nur Augen für den weltmännischen Rechtsanwalt Dr. Siedler. Dieser flirtet jedoch seinerseits ungeniert mit der reizenden Tochter des Berliner Großindustriellen Giesecke – der zufällig auch noch sein Gegner in einem laufenden Rechtstreit ist. Als schließlich noch der schöne Sigismund (Martin Rassau) mit verwegenen Flirtmanövern die wahre Liebe sucht und sich der alte, aber ebenso freche Piccolo (KS Josef Forstner) einmischt, ist das Chaos am Wolfgangsee perfekt. Weil aber im Weißen Rössl das Glück quasi vor der Tür steht, ist trotz Turbulenzen und Eifersüchteleien ein Happy End im Ferienparadies garantiert! Die Vorstellungen versprechen humorvolle Stunden und einen kurzweiligen Abend, an dem die talentierten Darsteller*innen ihr Publikum mit in das charmante Chaos im Salzkammergut nehmen.

Spielzeiten

Die Aufführungen der Operette „Im Weißen Rössl“ starten am Mittwoch, 2. August um 19 Uhr Innenhof des Luitpoldbades. Interessierte können das Stück außerdem an folgenden Tagen besuchen:

Donnerstag, 3. August, um 19 Uhr

Freitag, 4. August, um 19 Uhr

Samstag, 5. August, um 19 Uhr

Sonntag, 6. August, um 19 Uhr

Mittwoch, 9. August, um 19 Uhr

Donnerstag, 10. August, um 19 Uhr

Freitag, 11. August, um 19 Uhr

Samstag, 12. August, um 19 Uhr

Sonntag, 13. August, um 19 Uhr

Mittwoch, 16. August, um 19 Uhr

Donnerstag, 17. August, um 19 Uhr

Freitag, 18. August, um 19 Uhr

Samstag, 19. August, um 19 Uhr

Sonntag, 20. August, um 19 Uhr

Eintrittskarten für alle Vorstellungstermine sind in der Tourist-Information Arkadenbau, telefonisch unter 0971 8048- 444, online unter www.badkissingen.de/events oder unter der E-Mail-Adressekissingenticket@badkissingen.de erhältlich.