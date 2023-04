Bad Kissingen: "New Trio" jazzt in Bismarck’s Basement - was die Zuhörer erwartet

Wie die Stadt Bad Kissingen erklärt, gehört Bismarck‘s Basement zu den beliebtesten Locations der Jazzszene. Am 21. April wird dort wieder gejazzt und Jazzfreunde können sich auf ein Konzert des New Trio von Johannes Ochsenbauer freuen.

Seit Jahren verbindet Johannes Ochsenbauer (Kontrabass), Alex Jung (Gitarre) und Till Martin (Saxophon) eine gemeinsame Vorstellung von Klang. In Hunderten gemeinsamer Auftritte entwickelte sich ein intuitives Zusammenspiel. Die Musiker glänzen mit artistischen Fingerfertigkeiten und werfen sich wie Jongleure in spielerischer Leichtigkeit melodische und rhythmische Motive zu. Fundierte Kenntnisse der Jazztradition und der Mut Neues zu entdecken charakterisieren das Trio. Die nostalgische Eleganz des traditionellen Jazz ist Ausgangspunkt für eine Reise zu zeitgenössischen Klangfarben.

Das Trio pflegt in feiner Spielkultur das Ideal einer gleichberechtigten Kommunikation à la Bill Evans, in der drei Teile zu einem Ganzen verschmelzen. Dass dies mehr als die Summe seiner Teile ist, verdankt es der Kreativität, Energie und Spielfreude der Musiker.

New Trio – Our Music

Johannes Ochsenbauer – Bass

Till Martin – Saxophon

Alex Jung – Gitarre

Beginn des Konzerts: 20:00 Uhr, Einlass ab 19:00 Uhr. Keine Platzreservierungen

Bewirtschaftung: im Foyer

Ticketpreis: 25 €; und 10 € für Schülerinnen, Schüler, Studierende und Azubis (bitte Nachweis vorlegen)

Karten für die Jazzkonzerte in Bismarck's Basement gibt es im Vorverkauf in der Tourist-Information direkt am Kurgarten täglich von 9:30 –17:30 Uhr, unter kissingen-ticket@badkissingen.de oder an der Abendkasse ab 19:00 Uhr direkt vor dem Konzert im Bismarck‘s Basement