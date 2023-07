Bad Kissingen: Landkreis weihte neues Dienstgebäude ein - "wahrhaftig ein Schmuckstück"

Es ist eines der markantesten Gebäude am Rande der Bad Kissinger Innenstadt: das ehemalige Telekom-Gebäude. Wie das Landratsamt Bad Kissingen berichtet, sind bereits Anfang des Jahres die ersten Mieter in das frisch sanierte Haus eingezogen. Nun hat der Landkreis das Gebäude feierlich eingeweiht – unter seinem neuen Namen „Dienstgebäude Berliner Platz“.

„Als wir die Immobilie 2017 gekauft haben, hätten wir uns nicht träumen lassen, dass wir sie so schnell selbst beziehen würden“, blickt Landrat Thomas Bold in seiner Rede zurück. „Die Idee war damals vielmehr, das Haus in dieser einzigartigen zentralen Lage – fußläufig nur drei Minuten von unserem Hauptgebäude entfernt – zu erwerben und die Räumlichkeiten nach der Sanierung erst einmal zu vermieten, bis wir sie selbst benötigen.“

Entsprechend bescheinigte die Bundestagsabgeordnete Dorothee Bär dem Landrat sowie dem Kreistag, der die Entscheidung mitgetragen hatte, „große Weitsicht“. „Auf die Städte und Kreisverwaltungsbehörden kommen immer mehr staatliche Aufgaben zu. Schon damals, weit vor dem Ukrainekrieg, haben die Verantwortlichen hier den Grundstein gelegt, um den unterschiedlichen Bedürfnissen auch in Zukunft Rechnung tragen zu können.“ Die Büroräume, so Bär, seien „schlicht und gleichzeitig elegant“ gestaltet. „Auch das ist wichtig, nicht nur für die Mitarbeitenden und für die Bürgerinnen und Bürger, die hierherkommen. Sondern auch für potentielle neue Arbeitnehmerinnen und Arbeitnehmer – hier präsentiert sich das Landratsamt als attraktiver Arbeitgeber.“

Bold dankte dem Team des Architekturbüros GKT + Partner aus Würzburg für die gute Zusammenarbeit sowie den beteiligten Mitarbeitenden aus dem Landratsamt und den Handwerkerinnen und Handwerkern. „Die Sanierung haben wir aus eigenen Mitteln finanziert, es ist eine wichtige Investition für die nächsten Jahrzehnte“, betonte der Landrat.

Das Gebäude ist vollständig belegt. Rund 100 Mitarbeitende verteilen sich über sechs Ebenen. Neben Sachgebieten des Landratsamts sind hier unter anderem auch das Kommunalunternehmen des Landkreises und das Zentrum für Telemedizin (ZTM) untergebracht. „Es ist uns gelungen, ein altes, sanierungsbedürftiges Gebäude in ein Haus für die Zukunft zu verwandeln, einen Ort der Begegnung“, so der Architekt Christian Geldner. Und Bold fasste zusammen: „Es ist wahrhaftig ein Schmuckstück entstanden, das sich sehen lassen kann.“

Daten & Fakten

1967: Das Gebäude wird fertiggestellt, das Fernmeldeamt zieht ein

1995: Die Telekom übernimmt das Ensemble

2017: Der Landkreis Bad Kissingen kauft das Gebäude

November 2017 bis Mai 2019: Einzelne Sachgebiete ziehen vorübergehend ins ehemalige Telekom-Gebäude, weil das Haupthaus in der Oberen Marktstraße energetisch saniert wird.

November 2020: Beginn der Sanierungsmaßnahmen

Dezember 2022/Januar 2023: Fertigstellung der einzelnen Ebenen

Mai 2023: Fertigstellung der Außenanlage

6 Ebenen – u.a. Fahrerlaubnis- und Zulassungsbehörde, Kommunalunternehmen des Landkreises Bad Kissingen, Kreisentwicklung, ÖPNV, Regionalentwicklung, Pflegestützpunkt, Zentrum für Telemedizin, Beratungs- und Erlebniswelt mit Musterwohnung DeinHaus 4.0 Unterfranken