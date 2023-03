Am Dienstag, 25. April können sich Gäste und Einwohner*innen auf die international gefeierte Simon & Garfunkel Tribute-Show freuen. Im Rahmen ihrer Europatournee „Through The Years“ präsentieren die Frontsänger Dan Haynes und Pete Richards, begleitetet von einem Ensemble eine Reise durch die beispiellosen Erfolge der Weltstars Paul Simon und Art Garfunkel. Wie die Bayerische Staatsbad Bad Kissingen GmbH berichtet, findet das Konzert um 19:30 Uhr im Max-Littmann-Saal statt.

„Bookends“ präsentieren die großen Hits ihrer Vorbilder

Dan Haynes und Pete Richards stehen nicht nur als Frontmen auf der Bühne, sondern sind auch die Gründer der Produktion „Bookends“, die hinter dem Erfolg der Show steht. Von der internationalen Kritik hochgelobt als eine der besten Tribute-Shows überhaupt begeistern die Musiker bei ihrer Tour das Publikum auf der ganzen Welt.

Neben Stationen im Londoner West End tourten sie seit 2011 durch Großbritannien, Europa, die Vereinigten Staaten und Australien. Beim legendären Edinburgh Festival Fringe wurden „Bookends" seit 2014 bereits mehrfach als "eine der besten Gesangsgruppen, die heute on tour sind" ausgezeichnet.

Zuschauer*innen erwartet bei diesem Konzert eine Hommage an Simon & Garfunkel, bei der die großen Hits wie „The Sound of Silence“, „Mrs. Robinson“, „The Boxer“ oder das legendäre „Bridge Over Troubled Water“ nicht fehlen dürfen.

Eintrittskarten sind in der Tourist-Information Arkadenbau, telefonisch unter 0971 8048-444, online unter www.badkissingen.de/events oder unter der E-Mail-Adresse kissingen-ticket@badkissingen.de erhältlich.