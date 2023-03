Nach dem großen Erfolg der Bad Kissinger Festspiele mit dem Musical-Klassiker „My Fair Lady“ laufen die Vorbereitungen für die 2. Auflage auf Hochtouren. Wie die Stadt Bad Kissingen mitteilt, steht im August 2023 die Operette „Im Weißen Rössl“ mit Volker Heißmann, Martin Rassau und Starsopranistin Isabel Blechschmidt auf dem Programm. An 15 Terminen wird der Innenhof des historischen Luitpoldbades in Bad Kissingen wieder zur Freilichtbühne.

Für die Freilichtaufführungen vom 02. bis 20. August 2023 werden Mitwirkende im Alter von 18 bis 60 Jahren für einen Chor gesucht, die bereit sind als Kleindarsteller mitzuspielen. Wer Spaß am Singen hat, gerne auf der Bühne steht und spielfreudig ist, kann ein fester Teil des Bad Kissinger Festspiel-Chores werden.

„Im Salzkammergut da kann man gut lustig sein“ und so geht es auch im Hotel „Weißes Rössl“ drunter und drüber. Denn der charmante Oberkellner Leopold (Volker Heißmann) ist unsterblich in seine Chefin Josepha (Isabel Blechschmidt) verliebt. Doch sie hat ihrerseits nur Augen für den weltmännischen Rechtsanwalt Dr. Siedler. Dieser flirtet jedoch seinerseits ungeniert mit der reizenden Tochter des Berliner Großindustriellen Giesecke – der zufällig auch noch sein Gegner in einem laufenden Rechtstreit ist. Als schließlich noch der schöne Sigismund (Martin Rassau) mit verwegenen Flirtmanövern die wahre Liebe sucht und sich der alte, aber ebenso freche Piccolo (KS Josef Forstner) einmischt, ist das Chaos am Wolfgangsee perfekt. Weil aber im Weißen Rössl das Glück quasi vor der Tür steht, ist trotz Turbulenzen und Eifersüchteleien ein Happy End im Ferienparadies garantiert!

Wer Interesse hat beim Stück „Im Weißen Rössl“ mitzuwirken, meldet sich bitte bis zum 25. März 2023 bei Stephanie Schimmer (Regie), E-Mail schimmer@comoedie.de, oder beim Veranstalter Depro, Ansprechpartnerin Carolin Acker, E-Mail presse@depro-mail.de