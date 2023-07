Bad Kissingen: Chocolatier widmet Georg Anton Boxberger achte Rakoczy-Festpraline - "leben Geschichte"

Georg Anton Boxberger – die Kissinger wissen das natürlich – hat in Kissingen die erste Apotheke eröffnet und damit eine Marktlücke geschlossen. Wie die Stadt Bad Kissingen erklärt, hatten die Kurgäste den Mangel einer Apotheke bis zur Eröffnung im heutigen „Boxbergerhaus“ 1710 beklagt. Er war es auch, der bei der Verlegung der Fränkischen Saale durch Baumeister Balthasar Neumann, zum Wohle des Baus des Kurgartens, die Rakoczy-Quelle wiederentdeckt und analysiert hat.

Ihm hat der Bad Kissinger Chocolatier Otmar Troll seine inzwischen achte Rakoczy-Festpraline gewidmet. Zu erkennen ist diese in der Auslage am großen roten „B“, welches dem Symbol der Apotheken nachempfunden ist. Nachdem aus dem Rakoczy-Heilwasser das Bitterwasser hergestellt wird, sind Bitterstoffe bei der Praline die zentrale Note: „In der Praline sind Wermut, richtig gute Kräuterliköre und Zutaten, die wir hier nicht verraten. Das Außenherum ist aus Bitterschokolade“, plaudert Ottmar Troll bei der ersten Verkostung der Georg Anton Boxberger-Praline aus dem Nähkästchen.

„Wir leben Geschichte in Bad Kissingen, das ist entscheidend. Dazu gehören auch Genuss und Kulinarik. Beides vereint diese Praline und verbindet diese über ein authentisches Produkt mit der Geschichte. Das gefällt mir besonders gut“, so Oberbürgermeister Dr. Dirk Vogel. Und die Geschäftsführerin der Bayer. Staatsbad Bad Kissingen GmbH und Kurdirektorin Sylvie Thormann ergänzt: „Die Präsentation einer neuen Rakoczy-Festpraline leitet immer vom Kissinger Sommer auf das Rakoczy-Fest über. Es ist toll, dass Otmar Troll jedes Jahr so kreativ ist und alle historischen Persönlichkeiten auch kulinarisch umsetzt. Sie haben sich mit der Georg Anton Boxberger-Praline wieder eine wunderbare Kreation einfallen lassen, die sehr lecker schmeckt.“