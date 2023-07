Wie die Stadt Bad Kissingen mitteilt, wird in der Burgstraße auf Höhe Hausnr. 13a in der Zeit von Montag, dem 31.07. bis Freitag, den 04.08.2023 ein Hausanschluss hergestellt. Eine Durchfahrt ist daher in diesem Zeitraum nicht möglich. Anlieger können bis zur Baustelle fahren.

Der PKW Verkehr wird über die Höhenstraße umgeleitet.

Die Stadtbuslinie, Reisebusse und der Lieferverkehr können in der Zeit über die Höhenstraße (bergauf) - Föhrenstraße fahren. Bergab werden sie über den Flurweg in der Nähe der Föhrenstraße in Richtung Friedhof Reiterswiesen - Kissinger Straße umgeleitet.

Die Stadtbushaltestelle in der Burgstraße entfällt für den genannten Zeitraum. Eine Ersatzhaltestelle wird in der Nähe des Tanzcafés-Sonnenhügel eingerichtet.

