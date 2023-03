Am 27. April 2023 können wieder deutschlandweit Jungen und Mädchen von der fünften bis zur zehnten Jahrgangsstufe in Berufe reinschnuppern, in denen Männer beziehungsweise Frauen bislang noch eher selten vertreten sind. So auch am St.-Elisabeth-Krankenhaus in Bad Kissingen.

Die Schüler*innen, die sich bislang noch gar nicht mit ihrer Berufswahl auseinandergesetzt haben, können mit dem Boys‘ bzw. Girls‘ Day über ihren eigenen Tellerrand hinausblicken und sich für Berufsfelder öffnen, an die sie so nicht gedacht hätten.

Im Helios-St.-Elisabeth-Krankenhaus ist dies vor allen Dingen der Pflegeberuf, der schon längst nicht mehr Frauensache ist. „Es ist schon so, dass 85% der Pflegekräfte weiblich sind. Die Zahl der männlichen Kollegen nimmt aber erfreulicherweise zu. Auch Männer können Pflege und haben exzellente Perspektiven und Karrieremöglichkeiten“, betont Thomas Garten, Pflegedirektor Helios St. Elisabeth Krankenhaus Bad Kissingen.

Aufgrund unserer immer älter werdenden Gesellschaft und dem enormen Fachkräftemangel gewinnt der Pflegeberuf immer mehr an Bedeutung und eröffnet auch für Männer ausgezeichnete Zukunftschancen. Dieser Beruf ist definitiv keine reine Frauensache, ganz im Gegenteil. Das Helios St. Elisabeth-Krankenhaus Bad Kissingen möchte mit seiner Teilnahme am Boy’s Day genau das beweisen. Interessierte Jungen sind herzlich eingeladen, sich für den Jungen-Zukunftstag über die Boy’s Day Website anzumelden.

Es wird viele Möglichkeiten geben, in den Alltag eines Pflegefachmanns einzutauchen, um verschiedene Aufgaben hautnah kennenzulernen. Mit Sicherheit wird es dabei auch die ein oder andere Überraschung geben, wie vielfältig dieser Beruf ist. Als Highlights bekommen die Jungs unter anderem eine Notaufnahme zu sehen und bekommen in Kooperation mit dem Bayerischen Roten Kreuz einen Rettungswagen gezeigt. Außerdem werden sie lernen, wie man einen Gips anlegt und erfolgreich reanimiert.

Interessierte Mädchen haben am 27. April die Möglichkeit hinter die Kulissen der Medizintechnik im Helios St. Elisabeth-Krankenhaus zu schauen. Diese trägt dazu bei, dass alle Gerät die für die Behandlung der Patienten verwendet werden, gepflegt und gewartet werden. Insgesamt werden am Helios St. Elisabeth-Krankenhaus Bad Kissingen über 2000 medizinische Geräte eingesetzt - von einem kleinen Blutdruckmessgerät bis hin zur großen Röntgenanlage.