Wie die Stadt Bad Kissingen jetzt bekannt gibt, beginnen die Erschließungsarbeiten für das neue Postverteilungszentrum am ehemaligen Schlachthof in der Oskar-von-Miller-Straße am Dienstag, 11. April 2023. Sie sind bis Mitte Mai geplant.

Aufgrund der Bauarbeiten ist der Bereich ab Dienstag nach Ostern teilweise für den Verkehr gesperrt. Fahrzeuge bis 3,5 t zulässigem Gesamtgewicht werden an der Baustelle vorbeigeführt.

Während der Bauarbeiten wird die in der Oskar-von-Miller-Straße befindliche Bushaltestelle der Linie 2 nicht angefahren. Fahrgäste werden gebeten, als Ersatz die Bushaltestellen der Linie 7 in der Würzburger Straße zu nutzen. Für die LKW-Fahrer, die im Besitz einer Parkerlaubnis für den Parkplatz Eissporthalle sind, wird eine Umleitung eingerichtet.