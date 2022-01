Gegen 18:00 Uhr fanden sich rund 200 Personen in der Oberen Marktstraße in Bad Kissingen ein. Wie bei vorangegangenen Versammlungen gab sich laut Bericht der Polizei auch in diesem Fall kein Versammlungsleiter zu erkennen. Die Teilnehmer wurden daraufhin zunächst durch die Polizei auf die geltende Allgemeinverfügung der Stadt Bad Kissingen und die daraus resultierenden Beschränkungen hingewiesen.

Im Anschluss setzten sich die Teilnehmenden in Bewegung. Dabei schlossen sich weitere Personen an, sodass in der Spitze bis zu 450 Personen an der sich fortbewegenden Versammlung teilnahmen.

Versammlungsteilnehmer identifiziert und angezeigt

Der Versuch eines zunächst unbekannten Teilnehmers gegen 19:00 Uhr rund 50 Personen vom Demonstrationsweg abzuleiten, musste durch eine Lautsprecherdurchsage, welcher Folge geleistet wurde, unterbunden werden.

Kurz darauf wurden bei dem genannten Teilnehmer die Personalien erhoben, um ein Ordnungswidrigkeitsverfahren nach dem Versammlungsgesetz einleiten zu können. Der Betroffene wurde im Anschluss vor Ort entlassen. In der Folge wird nun die Kreisverwaltungsbehörde über die Höhe eines entsprechenden Bußgeldes entscheiden. Auf ihn kommt ein Bußgeld von bis zu 3000 Euro zu.

Die Versammlung endete gegen 19:20 Uhr ohne relevante Sicherheitsstörungen. Den Anweisungen der Polizei wurde größtenteils Folge geleistet. Nur wenige Teilnehmer versuchten durch ihr Verhalten wiederholt, jedoch erfolglos, Einfluss auf die Versammlung zu nehmen.