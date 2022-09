Zu Stauungen im Stadtgebiet Bad Brückenau (Landkreis Bad Kissingen) ist es aufgrund eines Unfalls bei der A7 am Dienstagnachmittag (20. September 2022) gekommen. Viele Verkehrsteilnehmer*innen hatten die Strecke durch die Stadt als Umleitung genutzt.

Ein Lastzug, der auf der Kissinger Straße in Richtung Römershag fuhr, stoppte sein Gefährt vor der Straße Gänsrain, um andere Verkehrsteilnehmer*innen dort ausfahren zu lassen. Diese Lücke nutzte eine 40-jährige Verkehrsteilnehmerin, um vom Gänsrain nach links in die Kissinger Straße einzubiegen.

Bad Brückenau: Motorradfahrer nach Unfall schwer verletzt

Obwohl sie sich langsam in die Einmündung vortastete, übersah sie einen Motorradfahrer, der gerade dabei war an dem stehenden Lastzug vorbeizufahren. Bei der Kollision mit dem Auto wurde der 54-jährige Kradfahrer gegen eine Hauswand geschleudert und erlitt schwere Verletzungen. Er musste vor Ort vom Notarzt behandelt und anschließend in ein Krankenhaus eingeliefert werden.

Die Autofahrerin und ihr Beifahrer bleiben unverletzt. Das Auto sowie das völlig zerstörte Kraftrad mussten abgeschleppt werden. Der Gesamtschaden beläuft sich auf circa 28.000 Euro.

Vorschaubild: © Boris Roessler/dpa/Symbolbild