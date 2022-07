Am Sonntag (10. Juni 2022) ist ein 56-jähriger Motorradfahrer bei einem Verkehrsunfall auf der B 286 bei Bad Brückenau im Kreis Bad Kissingen schwer verletzt worden. Das teilt die Polizei Bad Brückenau mit.

Gegen 14.10 Uhr befuhr der 56-Jährige mit seiner Maschine die Bundesstraße aus Richtung Motten und wollte die Autobahnanschlussstelle Bad Brückenau-Volkers in Richtung Bad Brückenau passieren. Dabei übersah ihn ein 76-jähriger Autofahrer, der von der Autobahn kommend nach links in Richtung Motten in die Bundesstraße einbog. Hierbei kam es dann zur Kollision, bei der der Motorradfahrer stürzte und sich so schwer verletzte, dass er in ein Krankenhaus eingeliefert werden musste. Die eingesetzten Feuerwehren aus Bad Brückenau und Volkers regelten den Verkehr an der Unfallstelle und sicherte die auslaufenden Betriebsstoffe. Das Motorrad musste abgeschleppt werden.

