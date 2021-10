Diese besondere Benefiz-Aktion des Zonta Clubs Bad Kissingen-Schweinfurt findet bereits zum sechsten Male statt und sorgt gleich mehrfach für Freude. So verbergen sich hinter den 24 Türchen der insgesamt 1500 Kalender nicht nur Sachpreise, sondern der Verkaufserlös geht, wie bei Zonta üblich, an gemeinnützige Projekte und Organisationen. So wird die Psychosoziale Krebsberatungsstelle der Bayerischen Krebsgesellschaft e.V. am Leopoldina Krankenhaus in Schweinfurt ebenso bedacht wie das Projekt Soul-Talk/Soul-Femme des St. Josef Krankenhaus Schweinfurt.

Letztes Jahr schnell ausverkauft

Der Verkauf des Kalenders startete am 18. Oktober, und man sollte schnell sein, da im letzten Jahr die gesamte Auflage innerhalb weniger Tage komplett ausverkauft war, heißt es in der Pressemitteilung. Den Zonta-Adventskalender erhält man bei folgenden Stellen: Sparkasse Schweinfurt-Haßberge, Rossmarkt; Papier Schmitt, Rossmarkt; Sauer Raumtex, Rosengasse und im Friseursalon im Leopoldina Krankenhaus. Weitere Infos auf der Homepage des Zonta Clubs.