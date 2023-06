Wer über die Autobahnen A70 und A71 kommt, wird Bad Kissingen vor den Ausfahrten in Richtung des Staatsbads als Unesco-Welterbe erkennen. Wie die Stadt Bad Kissingen berichtet, hat sie große Autobahnschilder aufstellen lassen. Genaugenommen handelt es sich dabei um touristische Informationsschilder in Braun. In weiß sind die Silhouetten von Regentenbau, Arkadenbau und Wasserfontänen zu erkennen. Dazu steht auf dem Schild „Bad Kissingen – Unesco-Welterbe – Die bedeutenden Kurstädte Europas“. Besonders und neu sind die drei Zeilen auf einem solchen Schild und das große Format dieser Schilder. 2,4 x 3,6 Meter misst das touristische Informationsschild.

„Wir haben uns bewusst für die deutsche Formulierung der bedeutenden Kurstädte Europas entschieden. Schon im Vorbeifahren kann man jetzt erkennen, worum es bei unserem Welterbetitel geht“, so Oberbürgermeister Dr. Dirk Vogel.

Bereits im Herbst 2021 hat die Welterbekoordination der Stadt Bad Kissingen erste Gespräche mit „Die Autobahn GmbH des Bundes“ geführt. Das neue große Format, eine dreizeilige Beschriftung (normalerweise zählt die Beschriftung touristischer Informationstafeln nur zwei Zeilen) musste abgestimmt und die Genehmigung zur Verwendung des Unesco-Logos eingeholt werden, denn das Akronym Unesco ist geschützt. Zudem gingen die Rechte der Beschilderung von der Bayer. Staatsbad Bad Kissingen GmbH auf die Stadt Bad Kissingen über. Auf Grund der neuen, größeren Schilderformate musste außerdem eine statische Untersuchung erfolgen.

Im März 2022 konnte die Stadt Bad Kissingen dann den Antrag zum Aufstellen der Schilder stellen. Die Verkehrsrechtliche Anordnung, also das „Go“ für die Aufstellung, erhielt die Stadt Bad Kissingen im April 2023. „Ab jetzt ist auch auf der Autobahn unser Welterbe präsent, als Begrüßung für alle, die nach Bad Kissingen fahren sowie als Anregung und Einladung für alle, die unterwegs sind“, sind sich die städtische Welterbe-Koordinatorin Anna Maria Boll und Abteilungsleiter Peter Weidisch einig.

Insgesamt hat die Stadt Bad Kissingen vier Schilder vor den Ausfahrten nach Bad Kissingen auf den Bundesautobahnen A7 und A 71 aufstellen lassen.