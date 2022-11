23 Hundeführer mit 24 Hunden kamen aus dem ganzen Freistaat nach Bad Kissingen zur bayerischen Meisterschaft der Fährtenhunde in der Klasse IFH-1 (internationale Fährtenhunde-Prüfung). Erstmals wurde dieser Wettbewerb des Bayerischen Landesverbandes für Hundesport (BLV) vom GSV (Hundesportverein ) Bad Kissingen ausgerichtet. Die Schirmherrschaft übernahm Oberbürgermeister Dirk Vogel. Die Hundeführer mit ihren Hunden hatten sich im Vorfeld bei Wettbewerben auf Kreisebene qualifiziert.

Zur offiziellen Eröffnungen der Meisterschaft im Vereinsheim des GSV im Heiligenfeld konnte der GSV-Vorsitzende Steffen Schubert unter anderem den Präsidenten des BLV Claus Wilimzig und den Obmann für Gebrauchshundesport im BLV, Hans-Gunter Platzer, begrüßen.

Maximalpunktzahl vergeben

Jeweils zwölf Mensch-Hund-Teams gingen an beiden Wettkampftagen auf die Fährtenstrecke auf den Äckern des Nüdlinger Landwirtes Philipp Hein. Das absolute Highlight am Samstag war das letzte Team, Waldemar Babel (HF Unterzeitlbach) mit seinem Malinois-Rüden "Black Jack von den kleinen Mädchen". Von Anfang an suchte der Hund gleichmäßig, ruhig und konzentriert die Fährte ab und machte nicht des kleinsten Fehler. Die ausgelegten Gegenstände wurden schnell und sauber gefunden. Leistungsrichter Wolfgang Appel (GSSV Hammelburg) vergab dafür alle 100 möglichen Punkte. Waldemar Babel mit Black Jack war auch am zweiten Tag nicht mehr vom ersten Platz zu verdrängen. Er konnte zum dritten Mal in Folge bei der Bayerischen Meisterschaft 100 Punkte erzielen.

Ruhig und konzentriert

Alfred Seiler (HF Neuendettelsau) mit seinem Schäferhund "Inkognito vom Fesselhain" setzte für den Sonntag ein erstes Ausrufezeichen. Sein Hund zog ruhig und konzentriert über die Strecke. Doch ein kleiner Fehler führte zum Verlust eines Punktes und damit zu einem Gesamtergebnis von "nur" 99 Punkten. Er kam damit auf Platz zwei. Als Viertletzter startete der GSV-Vorsitzende Steffen Schubert mit Labradorhündin "Quendy vom Hanstein‘schen Schloss". Auch dieses Team konnte den Leistungsrichter überzeugen. Der dritte Platz war der Lohn für 98 Punkte.

Zur Siegerehrung im Vereinsheim kam auch der 3. Bürgermeister Thomas Leiner. Er betonte, dass die Stadt Bad Kissingen derartige Veranstaltungen auch in Zukunft gerne wieder unterstützt. Für den musikalischen Rahmen sorgte eine Abordnung des Jugendmusikkorps der Stadt Bad Kissingen unter der Leitung von Matthias Zull.

Die internationale Fährtenhundeprüfung 1

Die Fährte ist keine sichtbare Spur. Der Hund wird darauf trainiert, der Spur einer Person auf natürlichem Untergrund zu folgen und darauf abgelegte Gegenstände (zwei Mal zehn Mal ein Zentimeter aus verschiedenen Materialien wie Holz, Textil, Leder, Kunststoff, etc.) anzuzeigen.

Die Anzahl der Gegenstände variiert je nach Prüfungsstufe zwischen drei und sieben Gegenständen. Der Hund weiß nicht, wie die verwinkelte Fährte verläuft, da sie in der Regel unsichtbar ist. Zu sehen ist nur der Anfang, der mit einer Tafel gekennzeichnet ist. Bei der Prüfung der Klasse IFH 1 ist die Strecke 1200 Normalschritte lang. Erst nach 120 Minuten " Liegezeit" dürfen Hund und Hundeführer sie begehen. 30 Minuten vor dem Start legt eine weitere fremde Person eine sogenannte "Verleitungsfährte" quer über einen Teil der Fährte. Der Hundeführer geht im Abstand von zehn Meter dem Hund nach (entweder mit Fährtenleine oder frei). Der Hund muss überzeugend der Fährte folgen und die Gegenstände überzeugend und sicher verweisen.