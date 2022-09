Gleich drei Lkw waren am Mittwoch in einen schweren Auffahrunfall auf der A3 verwickelt. Ein Fahrer wurde mit bedrohlichen Verletzungen in ein Klinikum eingeliefert - die Autobahn war zeitweise gesperrt.

Auf der Autobahn 3 in Richtung Würzburg ist infolge eines Unfalls mit mehreren beteiligten Lkws ein Fahrer schwer verletzt worden. Insgesamt drei Lastwagen fuhren am Mittwochnachmittag zwischen der Anschlussstelle Goldbach und Hösbach ineinander, wie die Feuerwehr mitteilte.

Drei Lkw fahren ineinander - Autobahn stundenlang gesperrt

Ein Sattelzug sei dabei von den anderen beiden zusammengeschoben worden. Durch die Wucht des Aufpralls wurde den Angaben zufolge die Fahrzeugkabine abgerissen und stark verformt. Der Fahrer sei dabei eingeklemmt worden und musste von der Feuerwehr befreit werden.

Bei einem LKW-Unfall auf der A3 bei Hösbach wurde ein Fahrer massiv eingeklemmt.

Die Befreiung des Mannes gestaltete sich schwierig, da er im Fußraum massiv eingeklemmt war. Ein Herankommen von der Fahrzeugfront war zunächst nicht möglich. Hierzu musste der vordere Lastwagen mittels eines schweren Feuerwehrfahrzeuges weggezogen werden.

Die A3 war während der Rettungs- und Bergungsarbeiten stundenlang gesperrt. Erst am späten Mittwochabend konnte die Autobahn wieder für den Verkehr freigegeben werden.