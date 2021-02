Am Mittwochabend (25. Februar 2021) hat ein Lkw-Brand auf der A45 für einen Großeinsatz von Feuerwehren gesorgt. Der Lkw war in Richtung Aschaffenburg unterwegs als er gegen 21 Uhr plötzlich Feuer fing. Auslöser soll ein technischer Defekt gewesen sein, so die Verkehrspolizeiinspektion Aschaffenburg-Hösbach in einer Pressemitteilung.

Die beiden 25- und 33-jährigen Insassen des Lkws konnten sich noch selbst aus dem Fahrzeug retten. Kurze Zeit später stand der Lkw in Vollbrand.

Lkw-Brand auf A45: Fahrzeug brennt komplett aus

Die Einsatzkräfte konnten das Feuer zwar schnell löschen, allerdings musste der ausgebrannte Lkw mittels Kran geborgen werden.

Die A45 war aufgrund des Unfalls für ungefähr zwei Stunden gesperrt, so die Polizei.