Verkehrsunfall

Autofahrer (27) kracht gegen Bäume - und erleidet sehr schwere Verletzungen

Aus ungeklärter Ursache kam ein 27-Jähriger mit seinem Auto von der Straße ab und krachte in einige Bäume, die sich in der Nähe des Fahrbahnrands befanden. Er wurde mit sehr schweren Verletzungen in ein Krankenhaus eingeliefert.