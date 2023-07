Ein Motorradfahrer hat sich bei einem Sturz in Hösbach schwere Verletzungen zugezogen.

Der 17-Jährige war am Montagabend (24. Juli 2023) um 17.55 Uhr auf der Schmerlenbacher Straße unterwegs, als er in einer Rechtskurve nach links von der Fahrbahn abkam und stürzte. Dabei zog sich der Jugendliche schwere Verletzungen zu und musste von einem Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht werden.

Motorradfahrer kommt in Kurve von Fahrbahn ab - Polizei ermittelt zu Unfallursache

Nach Angaben des Polizeipräsidiums Unterfranken entstand an dem Motorrad ein Schaden von etwa 1000 Euro. Die Polizeiinspektion Aschaffenburg hat weitere Ermittlungen hinsichtlich der Unfallursache eingeleitet.

