Schöllkrippen: Autofahrer zieht Seniorin (82) den Zündschlüssel ab - "unsichere Fahrweise"

Mit ihrer "unsicheren Fahrweise" fiel am Freitagnachmittag (23. Juni 2023) eine 82-Jährige auf der Staatsstraße in Richtung Schöllkrippen (Landkreis Würzburg) auf, wie das Polizeipräsidium Unterfranken berichtet. An einer Baustellenampel ging laut Bericht ein Zeuge zu der Fahrerin und zog den Zündschlüssel ab.



Der 53-jährige Zeuge sei der älteren Dame bereits ein längeres Stück hinterhergefahren und habe beobachtet, wie sie mehrfach in den Gegenverkehr gekommen sei. An einer Baustellenampel vor Schöllkrippen hielt die 82-Jährige laut Polizei schließlich verkehrsbedingt an. "Diesen Moment nutzte der Zeuge und zog den Schlüssel ab, um eine Weiterfahrt zu verhindern", heißt es im Bericht.



Eine Streife der Polizei Alzenau habe die "leicht verwirrt wirkende Frau" nach Hause gebracht und in die Obhut ihrer Familie gegeben. "Vorsorglich" stellte die Polizei demzufolge bis zu einer richterlichen Entscheidung den Führerschein sicher.