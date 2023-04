Update vom 01.04.2023: Polizei sucht nach Autos mit Kölner Kennzeichen

Nach einem Raubüberfall in Aschaffenburg hat sich die Polizei erneut mit einem Zeugenaufruf an die Öffentlichkeit gewandt. Am Donnerstagabend sollen unbekannte Männer versucht haben, einen 39-Jährigen auszurauben.

Hierbei hatten die Täter ihn seinen Schilderungen zufolge mit einer offensichtlich kleinkalibrigen Schusswaffe am Fuß verletzt. Intensive Ermittlungen brachten die Kriminalpolizei Aschaffenburg nun einen Schritt weiter. Um weiteres Licht ins Dunkel der Tat zu bringen, bittet die Kripo die Bevölkerung erneut um Hinweise auf folgende Fragen:

Wer hat zwischen 21:20 Uhr und 21:25 Uhr, kurz davor oder danach auf dem Parkplatz eines Verbrauchermarktes in der Hauptstraße 206 in Mainaschaff verdächtige Beobachtungen gemacht?

Bereits ab 20 Uhr sollen zwei schwarze Pkw mit Kölner Zulassung auf dem Parkplatz gestanden haben. Wer kann nähere Angaben zu den Fahrzeugen machen? Bei einem der Fahrzeuge soll es sich um einen schwarzen Ford mit Kölner Nummernschild gehandelt haben, bei dem anderen handelte es sich um ein Tesla-ähnliches Fahrzeug, welches ebenfalls in Köln zugelassen sein soll. Auf diesem Fahrzeug soll sich eine graue Werbeaufschrift befunden haben.

Gibt es Personen, die im genannten Zeitraum Schüsse wahrgenommen haben?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Aschaffenburg unter der Telefonnummer 06021/857-1733 entgegen.

Ursprüngliche Meldung vom 31.03.2023: 39-Jähriger in Aschaffenburg attackiert

Am Donnerstag (30. März 2023) meldete sich ein 39-Jähriger gegen 21.30 Uhr bei der Integrierten Leitstelle von Feuerwehr und Rettungsdienst und teilte mit, dass etwa eine viertel Stunde zuvor unbekannte Männer versucht hätten, ihn auszurauben. Dies geht aus einem Bericht der Polizei vom Freitag hervor.

Hierbei hatten die Täter ihn den Schilderungen zufolge mit einer offensichtlich kleinkalibrigen Schusswaffe am Fuß verletzt. Die daraufhin ebenfalls verständigte Aschaffenburger Polizei leitete in der Folge sofort eine großangelegte Fahndung ein, an der auch Streifen aus dem benachbarten Hessen sowie der Bundespolizei beteiligt waren. Bislang fehlt von den Flüchtigen jedoch jede Spur.

Sie wollten seine Halskette - Mann durch Schläge und Querschläger verletzt

Der Überfallene wurde bereits vor Ort medizinisch versorgt und ist im Anschluss zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus eingeliefert worden. Glücklicherweise ist die Verletzung am Fuß als eher leicht einzustufen.

Den Angaben des verletzten Mannes nach sei er gegen 21.15 Uhr in der Innenstadt mit seiner 40-jährigen Begleiterin zu Fuß unterwegs gewesen, als drei unbekannte Männer unter Vorhalt einer Waffe seine Halskette forderten. Im weiteren Verlauf sei der Mann von den Tätern zunächst geschlagen und schließlich vor ihn in den Boden geschossen worden. Mutmaßlich wurde er hierbei von einem Kleinprojektil, dass von einem festen Material abgeleitet worden ist, am Fuß verletzt. Die drei Männer seien im Anschluss in unbekannte Richtung geflüchtet.

Der 39-Jährige und seine Begleiterin haben sich ebenfalls zunächst zu Fuß geflüchtet und sind danach zu ihrem Fahrzeug - einem weißen Seat Ibiza - zurückgekehrt. Nach einer kurzen Fahrt mit dem Auto hielten sie im Bereich der City Galerie und verständigten den Rettungsdienst. Aufgrund mangelnder Ortskenntnis des Paares kann das Geschehen nicht näher örtlich eingegrenzt werden.



Von den drei Unbekannten liegt bislang eine lediglich vage Beschreibung vor:

Einer der Täter soll männlich gewesen sein und dunkle, lange Haare gehabt haben.

gewesen sein und gehabt haben. Der zweite Täter sei ebenfalls männlich gewesen, mit kurzen dunklen Haaren und habe eine Lederjacke sowie eine schwarze Kappe getragen.

und habe eine sowie eine getragen. Von dem dritten Gesuchten ist lediglich bekannt, dass es ein Mann gewesen sein soll.

Die Kripo Aschaffenburg ermittelt aktuell wegen des Verdachts des schweren Raubes und bittet mögliche Zeugen zur Aufklärung des Ablaufs um Hinweise. Dazu haben die Ermittler folgende Fragen:

Wer hat am Abend in der Innenstadt verdächtige Personen gesehen, die mit der Sache in Verbindung stehen könnten?

Wer hat möglicherweise die Geschehnisse selbst beobachten können?

Wer kann Angaben zu einem möglichen Fluchtfahrzeug machen?

Wer hat den Verletzten mit seiner Begleiterin vor oder nach der Tat gesehen?

Wer hat den weißen Seat Ibiza mit Offenbacher Zulassung wahrgenommen?

Hinweise nimmt die Kriminalpolizei Aschaffenburg unter 06021/857-1733 entgegen.

