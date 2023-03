Aschaffenburg vor 58 Minuten

Kam trotz Platzverweis ins Geschäft

Er ließ nicht locker: Mann attackiert Verkäufer mit Kugelschreiber - und löst damit Großeinsatz aus

Am Donnerstagmittag (30. März) geriet ein Mann am Aschaffenburger Hauptbahnhof mit einem Mitarbeiter einer Bäckerei in einen Streit. Es rückte daraufhin ein großes Polizeiaufgebot an, da Zeugen zunächst von einem Messerangriff berichteten.