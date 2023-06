Die Polizei hatte am Donnerstag (09. Juni 2023) gegen 14.30 Uhr die Information erhalten, dass an einem Sportboot im Floßhafen eine Scheibe eingeschlagen sei. Die schnell herbeieilende Wasserschutzpolizei konnte zusammen mit Streifen der Polizeiinspektion Aschaffenburg zwei Personen noch vor Ort dingfest machen, die sich ohne Wissen des Eigentümers auf dem Boot befanden.



Die Frau im Alter 32 Jahren und der 35-jährige Mann hatten sich offensichtlich bereits am Mittwoch gewaltsam Zutritt zu dem Wassergefährt verschafft und die Nacht darin verbracht. Während ihres verbotenen Aufenthaltes richteten die beiden laut der Polizei erhebliche Verunreinigungen im Inneren an. Die Polizei versuchten sie davon zu überzeugen, dass alles seine Richtigkeit habe, was allerdings schnell widerlegt werden konnte. Der Besitzer des Bootes kannte die ungebetenen "Gäste" nicht und hatte daher auch keine Erlaubnis zur Betretung erteilt.

Die Beamten nahmen den Mann und die Frau in der Folge vorläufig fest. Beide waren erheblich alkoholisiert. Ob neben den Verschmutzungen und den damit verbundenen Reinigungskosten noch weitere Schäden, auch in Form von entwendeten Gegenständen, entstanden sind, ist Gegenstand der laufenden Ermittlungen. Diese werden von der Wasserschutzpolizei Aschaffenburg geführt. Die beiden Festgenommenen wurden nach Abschluss der Maßnahmen wieder auf freien Fuß gesetzt.

