Auf der A3 bei Waldaschaff ist ein Auto in Fahrtrichtung Würzburg am Mittwochnachmittag (12. April 2023) durch ins Schleudern gekommen und in die Leitplanke geraten.

Nach der aktuellen Lage geht die Verkehrspolizei Aschaffenburg-Hösbach davon aus, dass der 23-jährige Autofahrer seine Geschwindigkeit nicht an die regennasse Fahrbahn angepasst hatte und gegen 17.20 Uhr deshalb die Kontrolle über sein Fahrzeug verlor. Das hatte zur Folge, dass das Auto mit der Mittelleitwand kollidierte und anschließend in die Außenleitplanke krachte, bevor es zum Stehen kam.

Kilometerlanger Stau durch Unfall auf A3

Im Laufe der Bergungs- und Reinigungsarbeiten entstand im Feierabendverkehr Stau, der sich über mehrere Kilometer erstreckte. Erst kurz nach 19.00 Uhr konnte die Fahrbahn wieder freigegeben werden. Der 23-Jährige und sein 54-jähriger Mitfahrer blieben glücklicherweise unverletzt, wie die Polizei berichtet.

Auch andere Verkehrsteilnehmer sind nicht zu Schaden gekommen. Das Unfallfahrzeug musste abgeschleppt werden.

