Rohrbrunn/Bischbrunn vor 48 Minuten

Autobahn-Unfall

A3: Auto wechselt die Spur und kracht in Lkw - Beifahrer (25) schwer verletzt, Drogentest schlägt an

Zu einem schweren Unfall ist es am Montagvormittag auf der A3 in Unterfranken gekommen. Nach ersten Erkenntnissen soll ein 22-Jähriger nahe Bischbrunn beim Spurwechsel einen Lkw übersehen haben und mit seinem Auto in das Heck des Lasters gekracht sein. Dabei wurde der 25 Jahre alte Beifahrer schwer verletzt, er musste von der Feuerwehr aus dem Wagen befreit und mit dem Rettungshubschrauber ins Krankenhaus geflogen werden.