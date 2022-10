Nach einer Geldforderung durch einen 18-Jährigen gegenüber einem 16-Jährigen, welche dieser zudem mit Schlägen und Drohungen bekräftigte, erlangte die Kriminalpolizei Erkenntnisse, dass der Heranwachsende mit Betäubungsmitteln handeln soll.

Bei einer durch die Staatsanwaltschaft angeordneten Durchsuchung konnte rund ein Kilogramm Haschisch aufgefunden werden. Der 18-Jährige sitzt derzeit in Haft, wie das Polizeipräsidium Unterfranken in einer Pressemitteilung am Dienstag, dem 18. Oktober 2022, bekannt gegeben hat.

Unter Drohungen und Schlägen: 18-Jähriger will Geld erpressen

Dem Sachstand nach kam es zwischen dem 16-jährigen Geschädigten und einem 18-Jährigen am zurückliegenden Dienstag zu einer zunächst verbalen Auseinandersetzung. In der Folge forderte der 18-Jährige von dem 16-Jährigen mehrere tausend Euro Bargeld und versuchte dies zu bekräftigen, indem er den Jugendlichen am Folgetag bedroht und geschlagen hat.

Der Geschädigte begab sich mit seinen Eltern anschließend zur Kriminalpolizei Aschaffenburg und teilte den Sachverhalt mit. Dies hatte für den 18-Jährigen zunächst ein Ermittlungsverfahren zur Folge. Tatbestand: versuchte räuberische Erpressung und Körperverletzung.

Im Rahmen des Ermittlungen der Polizei ergaben sich schnell Hinweise darauf, dass der 18-jährige Tatverdächtige einen schwunghaften Handel mit Betäubungsmittel betreiben soll. In der Folge wurde durch die Staatsanwaltschaft Aschaffenburg die Durchsuchung der Wohnung des jungen Mannes beantragt und vom Ermittlungsrichter am Amtsgericht Aschaffenburg angeordnet. Diese wurde am Freitag in den Mittagsstunden vollzogen.

Beamten durchsuchen Wohnung des Angeklagten: Rund ein Kilo Haschisch sichergestellt

Bei der Durchsuchung konnten mit Unterstützung von Diensthunden der Zentralen Einsatzdienste Aschaffenburg rund ein Kilogramm Haschisch sichergestellt werden. Der 18-Jährige wurde vor Ort vorläufig festgenommen. Nach einer Nacht in der Haftzelle der Aschaffenburger Polizei wurde der junge Mann auf Antrag der Staatsanwaltschaft Aschaffenburg am Samstag dem Ermittlungsrichter am Amtsgericht vorgeführt.

Aufgrund des unerlaubten Handelns mit Betäubungsmitteln und der versuchten räuberischen Erpressung ordnete der Richter Untersuchungshaft für den Verdächtigen an. Der 18-Jährige sitzt nun in einer Justizvollzugsanstalt.