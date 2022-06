Waldaschaff vor 1 Stunde

Verkehrsunfall

Familien-Van kracht auf A3 erst in Lkw und dann in Leitplanke: Insassen müssen schwer verletzt ins Krankenhaus

Auf der A3 im Landkreis Aschaffenburg kam es am Freitag zu einem schweren Unfall: Das Auto einer vierköpfigen Familie fuhr dabei erst in einen Lkw und dann in die Leitplanke. Die Insassen mussten mit teilweise schweren Verletzungen vom Rettungshubschrauber ins Krankenhaus gebracht werden.