Eine Streife der Aschaffenburger Verkehrspolizei hat am Donnerstagnachmittag (1. Dezember 2022) ein brennendes Auto auf der A3 entdeckt. Die hinzugerufene Feuerwehr konnte den Brand schnell löschen, so das Polizeipräsidium Unterfranken.



Die Beamt*innen der Verkehrspolizei bemerkten gegen 16.15 Uhr auf dem Standstreifen der A3 in Richtung Nürnberg das Fahrzeug mit rauchendem Motor und versuchten zunächst erfolglos, mit einem Feuerlöscher den Brand zu löschen.

Brennendes Auto auf der A3 - Sperrung bei Weibersbrunn

Die örtlichen Feuerwehren aus Weibersbrunn, Bessenbach und Waldaschaff waren jedoch schnell vor Ort. Neben der Brandbekämpfung übernahmen diese auch die Absicherung des Brandortes.

Der Verkehr musste für kurze Zeit über den linken von drei Fahrstreifen vorbeigeführt werden. Dadurch kam es aber zu keinen größeren Verkehrsbehinderungen. Am Auto entstand ein Sachschaden von rund 10.000 Euro.

Vorschaubild: © Thomas Habets/Adobe Stock (Symbolbild)