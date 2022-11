Der Wagen eines Mannes ist nur noch Schrott - er selbst kam wohl aber mit dem Schrecken davon. Auf der A3 bei Waldaschaff kam es am Sonntag zu einem schweren Unfall, nachdem ein Fahrer die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren hatte.

Der Mann befuhr ersten Informationen zufolge die Autobahn von Aschaffenburg kommend in Richtung Würzburg. Kurz nach der Anschlussstelle Bessenbach/Waldaschaff soll er dann die Kontrolle über sein Fahrzeug verloren haben.

Das Fahrzeug kollidierte wohl mit der Mittelabtrennung, bevor es von der Fahrbahn abkam, sich in der Böschung mehrfach drehte und schließlich am Grünstreifen landete.

Der Fahrer überstand den Unfall nach bisherigem Kenntnisstand unverletzt. Am Auto entstand jedoch Totalschaden und es musste abgeschleppt werden.

Dies ist eine Erstmeldung. Mehr Details liest du an dieser Stelle, sobald weitere Informationen vorliegen.