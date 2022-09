Aschaffenburg vor 20 Minuten

Zwei schwere Unfälle auf A3: Auto mehrfach überschlagen - drei Schwerverletzte

Zu gleich zwei schweren Verkehrsunfällen auf der A3 in Unterfranken ist es am Samstagabend gekommen. In beiden Fällen spielte die nicht angepasste Geschwindigkeit wohl eine Rolle. Es gab mehrere Verletzte.