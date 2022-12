Am Mittwochnachmittag kam auf der Kreisstraße AN 9 von Ansbach in Richtung Weihenzell ein 18-Jähriger mit einem Wagen aus unbekannter Ursache auf die Gegenfahrbahn und kollidierte frontal mit einer entgegenkommenden 81-Jährigen.

Der 18-Jährige wurde bei dem Unfall schwer verletzt, er musste ins Klinikum Ansbach eingeliefert werden. Die 81-Jährige erlitt bei dem Unfall ein HWS-Schleudertrauma und wurde ins Krankenhaus nach Fürth eingeliefert.

An beiden Fahrzeugen entstand starker Frontschaden in Höhe von jeweils rund 15.000 Euro. Beide Pkw waren nach dem Unfall nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Die Kreisstraße war zur Unfallaufnahme rund anderthalb Stunden gesperrt. Während dieser Zeit übernahmen die Freiwilligen Feuerwehren aus Weihenzell und Bruckberg die Verkehrslenkung.

Vorschaubild: © Stefan Körber/Adobe Stock (Symbolbild)