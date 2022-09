Aurach aktualisiert vor 49 Minuten

Verkehrsunfall

Tödlicher Unfall auf A6: Kleintransporter kracht in Stauende - Mann (39) stirbt bei Crash mit Lkw

Auf der A6 in Richtung Heilbronn ist es zu einem tödlichen Unfall gekommen. Der Fahrer eines Kleintransporters übersah ein Stauende und fuhr in einen Lkw. Der Mann starb noch an der Unfallstelle.