Auf der Ortsverbindungsstraße von Stadel in Richtung Aurach gerieten am Dienstag (4. Oktober 2022) ein 20-jähriger Motorradfahrer und sein 21-jähriger Sozius in einen Unfall. Wie die Polizeiinspektion Feuchtwangen berichtet, kam der junge Fahrer in einer Rechtskurve nach links in den Gegenverkehr. Grund dafür war die nicht angepasste Geschwindigkeit des jungen Mannes.

Auf der Gegenfahrbahn touchierte der Motorradfahrer einen entgegenkommenden Kleintransporter, in dem drei Personen saßen. Aufgrund der seitlichen Kollision stürzten der 20-jährige Biker und sein Mitfahrer vom Fahrzeug. Das Motorrad kam anschließend im rechten Straßengraben zum Liegen.

Verletzte werden mit Hubschrauber abtransportiert - Schäden in vierstelliger Höhe

Die Insassen des Transporters wurden glücklicherweise nicht verletzt, ihr Fahrer erlitt durch den Unfall aber einen Schock. Der 20-jährige Motorradfahrer und sein 21-jähriger Sozius wurden hingegen schwer, aber nicht lebensgefährlich verletzt und jeweils mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik transportiert.

Am Motorrad entstand ein Totalschaden in Höhe von fast 9000 Euro und am Kleintransporter ein Sachschaden in Höhe von schätzungsweise 4000 Euro. Die freiwillige Feuerwehr Aurach sperrte die Unfallstrecke zeitweise voll, der Verkehr musste umgeleitet werden.

Vorschaubild: © frolicsomepl/pixabay/Symbolbild