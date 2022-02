Wie die Polizeiinspektion Heilsbronn mitteilt, sorgte am Donnerstagmorgen (03.02.2022) eine 54-Jährige mit ihrem Fahrzeug für einen spektakulären Unfall.

Etwa gegen 01.40 Uhr war die Fahrerin mit ihrem Wagen von Gottmannsdorf in Richtung Heilsbronn unterwegs. Wegen anhaltender Glätte verlor sie die Kontrolle über ihr Fahrzeug und schlitterte in ein Feld. Doch damit nicht genug: Während des Schleudervorgangs touchierte die Frau einen Baum, wodurch das Fahrzeug sich drehte und schließlich auf der Seite liegen blieb. Ein größeres Aufgebot an Rettungskräften von insgesamt 38 Mann war notwendig, um die Frau aus ihrem Fahrzeug befreien zu können.

Spektakulärer Unfall bei Heilsbronn - Frau aus Unfall-Fahrzeug gerettet

Den Feuerwehren aus Heilsbronn, Weißenbronn, Weiterdarf und Gottmannsdorf gelang es nach großen Anstrengungen, die Frau in Sicherheit zu bringen. Diese war durch den Sturz im Fahrzeug eingeklemmt, wurde aber glücklicherweise nur leicht verletzt. Am Fahrzeug entstand dagegen einen Totalschaden. Der Gesamtschaden wird auf etwa 3000 Euro geschätzt.

Die Polizeiinspektion Heilsbronn war mit der Unfallaufnahme betraut und kommt nach ersten Erkenntnissen zu dem Ergebnis, dass die Frau nicht angeschnallt war und die Geschwindigkeit nicht den Witterungsverhältnissen entsprach.

Vorschaubild: © Symbolbild: bneijt/Pixabay