Wie die Polizeiinspektion Dinkelsbühl in einem Pressebericht mitteilte, hat es am Freitagmorgen, dem 2. Dezember 2022, zwei Festnahmen in der Marktgemeinde Schopfloch gegeben. Diese erfolgten durch eine Ermittlungsgruppe der Polizeiinspektion.

Eine Frau hatte auf einer einschlägigen Dating-Seite im Internet bezahlbare Dienstleistungen im Erotiksektor angeboten. Als Treffpunkt gab die Frau ein Mehrfamilienhaus in Schopfloch an.

Liebesdienste auf Dating-Portal angeboten: 20-Jährige festgenommen

Bei der anschließenden Kontrolle gegen 11.00 Uhr durch Zivilbeamte konnte eine 20-jährige Verdächtige festgenommen werden. Es wurde zweifelsfrei ermittelt, dass die Frau der in der Marktgemeinde der Prostitution tätig war.

In ihrer Begleitung fand sich eine männliche Person, der als Fahrer und möglicherweise auch als Beschützer für die junge Frau tätig war. Bei dem Mann fanden die Beamten bei einer körperlichen Durchsuchung mehrere Gramm Marihuana. Dieses beschlagnahmte die Polizei sofort.

Beide Personen mussten mit zur Inspektion nach Dinkelsbühl kommen, wo sie wegen verschiedener Delikte erkennungsdienstlich behandelt wurden. Da sowohl die Frau, als auch der Mann in Deutschland keinen festen Wohnsitz haben, nahmen die Polizisten jeweils mehrere hundert Euro Sicherheitsleistung für die zu erwartende Strafe ab, bevor sie wieder entlassen wurden.