Am Dienstagmorgen (12. Oktober 2021) befuhr ein 29-jähriger Lkw-Fahrer mit seinem Sattelzug die A6 bei Ansbach in Richtung Heilbronn. Kurz vor dem Parkplatz "Silberbach-Nord" hatte er nach eigenen Angaben einen Reifenschaden, weshalb er in die Außenschutzplanke krachte und diese auf rund 70 Metern niederriss, wie die Verkehrspolizeiinspektion Ansbach am Mittwoch (13. Oktober 2021) berichtet.

Neben der Außenschutzplanke riss er zudem einen seiner beiden Kraftstofftanks komplett ab. Der Tank mit rund 700 Litern Diesel blieb auf dem Standstreifen liegen, allerdings ergoss sich rund die Hälfte des Sprits auf die Fahrbahn und einen angrenzenden Grünstreifen. Der zweite Tank riss zwar nicht ab, wurde allerdings stark beschädigt, sodass auch aus diesem rund 400 Liter Sprit ausliefen.

Lkw hat Reifenpanne: Zwei Sprit-Tanks reißen auf - über 700 Liter Diesel auf der Fahrbahn

Der 29-Jährige parkte den Sattelzug anschließend auf einem wenige Meter entfernten Parkplatz. Einsatzkräfte der Freiwilligen Feuerwehren Brodswinden und Burgoberbach sowie Mitarbeiter des Wasserwirtschaftsamtes Ansbach und der Autobahnmeisterei Herrieden waren an die Unfallstelle alarmiert worden. Etwa 300 Liter Diesel, die sich noch in einem Tank befanden, mussten durch die Feuerwehr ab- und umgepumpt werden. Die Fahrbahn musste zudem gereinigt werden und der Boden des kontaminierten Grünstreifens abgetragen werden.

Aufgrund des aufwendigen Einsatzes kam es zu einem kilometerlangen Rückstau auf der A6. Ein Abschleppunternehmen musste anschließend noch den verunglückten Sattelzug bergen. Der 29-jährige Lkw-Fahrer muss sich womöglich wegen einer Boden- oder Gewässerverunreinigung strafrechtlich verantworten. Dies wird nun von der Polizei geprüft.