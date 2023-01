Neuendettelsau vor 7 Minuten

Unfall

Doppelter Totalschaden nach Frontalzusammenstoß: 17-Jähriger verursacht Unfall

Auf seinem Weg zur Arbeit ist ein 17-jähriger Autofahrer am Donnerstag, dem 12. Januar 2023, in Neudettlsau in den Gegenverkehr geraten. Es kam zu einem Frontalzusammenstoß mit einem entgegenkommenden Fahrzeug.